Борац Баня-Лука на своем сайте объявил о подписании полузащитника Ноа Пушича.

"Я очень им доволен": тренер английского клуба оценил дебют украинского легионера

20-летний хавбек перешел в стан 3-кратного чемпиона Боснии и Герцеговины в статусе свободного агента. Контракт с игроком подписан на два года с опцией пролонгации еще на один сезон.

Напомним, Ноа – сын экс-тренера Шахтера Марино Пушича. Первые шаги в футболе делал в академии нидерландского Витесса. Летом 2022-го перешел в Фейенорд, где выступал за команды U-18 и U-21. В июле 2024 года стал игроком нидерландского клуба Де Графсхап.

Борац после 5-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Боснии на второй строчке и имеет игру в запасе.