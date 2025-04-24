Сын игрока Шахтера сумел победить тяжелую болезнь
06:30 - Читати українською
Грузинский легионер Георгий Гочолейшвили может гордиться своим потомком.
Сын защитника Шахтера Георгия Гочолейшвили успешно победил лейкемию, сообщает пресс-служба донецкого клуба.
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Отмечается, что Сандро, который родился 7 марта 2024 года, прошел сложный и длительный курс лечения, и в итоге сумел преодолеть тяжелую болезнь. Мальчика уже выписали из больницы – теперь его ждет этап восстановления и реабилитации.
Напомним, Гочолейшвили перешел в Шахтер 1 января 2023 года из грузинского Сабуртало за 1 млн евро. Текущий сезон проводит в датском Копенгагене. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает Георгия в 2,5 млн евро.
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