Сын Гусева стал лучшим бомбардиром международного турнира – Динамо завоевало трофей
Динамо U-17 выиграло турнир Sepsi Cup, который завершился в Румынии.
Подопечные Сергея Кузнецова, которые играли против соперников, старше по возрасту на два года, выиграли все три матча – 5:0, 4:2, 8:1. Лучшим бомбардиром турнира стал 17-летний защитник Алексей Гусев – сын Олега Гусева. Другой динамовец – Кирилл Пашко – признан лучшим игроком соревнований.
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"Как мне удалось забить три мяча? Это происходило после стандартных положений. Центральные защитники должны подключаться – это общеизвестное правило. Мои забитые мячи – это заслуга партнеров по команде.
Звание лучшего бомбардира я получил впервые, но не стоит забывать, что по три мяча забили Антон Царенко и Назар Волошин, правда, они играют на более атакующих позициях.
Соперники, в общем-то, были на голову ниже нашей команды, поэтому не обыграть их было недопустимо. От турнира остались хорошие, положительные впечатления, приятные эмоции", – цитирует Алексея Гусева официальный сайт Динамо.
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