20-летний Алексей Гусев может вскоре присоединиться к Кудривке, информирует Sport Arena. Условия потенциального трансфера пока что не разглашаются.

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Сын легенды киевского клуба Олега Гусева этим летом участвовал в тренировочном сборе с основной командой, но дебюта за первую команду так и не дождался. Прошлый сезон Алексей провел в аренде, выступая за Зарю и Металлист 1925, где суммарно отыграл 8 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Кудривка удачно стартовала в новом сезоне УПЛ, одержав победу над Александрией со счетом 3:1 в первом туре.

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