Олег Анатольевич сообщил, что его сын Алексей, тоже защищающий цвета киевского Динамо, больше не является школьником.

"Выпускник 2022", – подписал фото Гусев-старший, который является ассистентом Мирчи Луческу в тренерском штабе "бело-синих".

Сын Гусева стал лучшим бомбардиром международного турнира – Динамо завоевало трофей

Напомним, 17-летний Алексей выступает за позиции защитника и уже забил несколько важных мячей за юношеские команды Динамо и сборную Украины U-17. В частности, он стал лучшим бомбардиром международного турнира, а в сезоне 2018/19 признан лучшим защитником чемпионата Украины U-14.

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