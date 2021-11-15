Сын Григория Суркиса претендует на "Золотой мяч" ДЮФЛУ
Детско-юношеская футбольная лига Украины (ДЮФЛУ) готовится наградить лучших футболистов в разных возрастных категориях.
Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса – оказался среди номинантов в возрастной категории U-15. Юный голкипер играет за юношескую команду "Динамо". Традиционно отдельные награды получают игроки атакующего и защитного звена.
Сын Суркиса рассчитывает попасть в первую команду Динамо – юный голкипер назвал своего кумира
Следует заметить, Суркис-младший выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021. Сначала в полуфинале против Шахтера, а затем повторил это же в финале с ДАФ Днепр.
Претенденты на "Золотой мяч" ДЮФЛУ U-15:
Суркіс Вячеслав (Динамо)
Кисиль Марк (Шахтер)
Гаража Даниил (ДАФ Днепр)
Дигтярь Кирилл (УФК-Металл)
Гудименко Никита (Локомотив Киев)
Голобородько Тарас (ДЮФШ Ворскла)
Нестеренко Руслан (Динамо)
Динамо U-15 стало чемпионом Украины – сын Суркиса завоевал еще и индивидуальную награду