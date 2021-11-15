Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса – оказался среди номинантов в возрастной категории U-15. Юный голкипер играет за юношескую команду "Динамо". Традиционно отдельные награды получают игроки атакующего и защитного звена.

Сын Суркиса рассчитывает попасть в первую команду Динамо – юный голкипер назвал своего кумира

Следует заметить, Суркис-младший выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021. Сначала в полуфинале против Шахтера, а затем повторил это же в финале с ДАФ Днепр.

Претенденты на "Золотой мяч" ДЮФЛУ U-15:

Суркіс Вячеслав (Динамо)

Кисиль Марк (Шахтер)

Гаража Даниил (ДАФ Днепр)

Дигтярь Кирилл (УФК-Металл)

Гудименко Никита (Локомотив Киев)

Голобородько Тарас (ДЮФШ Ворскла)

Нестеренко Руслан (Динамо)

Динамо U-15 стало чемпионом Украины – сын Суркиса завоевал еще и индивидуальную награду