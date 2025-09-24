Вингер Жироны Виктор Цыганков показал фрагмент, как его сын болеет за его команду.

Виктор Цыганков пока не может помочь Жироне набирать баллы в Ла Лиге, поскольку находится в лазарете из-за травмы.

Жена Цыганкова поделилась в своих соцсетях видео, которое потом ретвитнул на свою страницу Виктор, на котором сын футболиста сидит за столом и смотрит матч Жироны. Мальчик подпевает фанатам, а также размахивает над головой вещью, больше похожей на носок.

"В самые трудные моменты вы всегда найдете своих настоящих поклонников", – написала жена Виктора Цыганкова в своих соцсетях, комментируя видео.

Сообщение и видео, которыми поделились жена Виктора Цыганкова вместе со своим сыном.

