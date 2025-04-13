"Мы общались, но в последний момент он дал мне свободу действий", – признался после матча с Алавесом Давиде Анчелотти. Как информирует Marca, тем самым он "подставил" своего отца – общение дисквалифицированного главного тренера со своими помощниками перед матчами, согласно дисциплинарному кодексу, полностью запрещено.

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Тренер, на которого наложены санкции, не имеет права общаться со скамейкой запасных во время матча ни по электронной почте, ни по телефону, а также не имеет права входить в раздевалку до окончания матча. В статье 66 четко указано, что тренер, на которого наложены санкции, "не может вступать в какие-либо контакты с кем-либо, кто участвует в матче, в частности с игроками или членами своей команды, как до, так и во время матча".

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