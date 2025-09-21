Главный редактор портала Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи не стал сильно критиковать Довбика за матч с Лацио, в котором Артем вышел на замену в середине второго тайма. Судя по всему, журналист был в хорошем настроении после победы любимой команды в дерби.

Судаков оформил достижение, которого ждал 4 года – в жизни украинца произошло еще одно невероятное событие

"Он сыграл хорошо в нескольких эпизодах, но слишком часто создавалось впечатление, что Артем просто бегает по полю. 6 баллов – за отношение к делу и поддержку партнеров, не за что-то другое", – написал Кардуччи.

Кроме Довбика, "шестерку" получил также Джанлука Манчини. Это – самая низкая оценка среди всех игроков Ромы.

Рома переиграла Лацио на выезде впервые за 9 лет – Довбык растворился на поле, безумное расточительство обидчика Динамо