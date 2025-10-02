Главный редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи не стал называть Артема Довбика антигероем встречи, несмотря на то, что украинец не смог дважды реализовать один и тот же пенальти после своего выхода на замену.

"Он заслуживает низкой оценки после того, как дважды не смог реализовать пенальти. Обидно, ведь его игра была неплохой. Если бы он вышел на поле раньше, возможно, он помог бы команде, сыграв лучше Фергюсона. Оценка – 5", – отметил Кардуччи.

Эван Фергюсон, который играл в стартовом составе, получил от журналиста 5,5 балла: "Он блестит лишь на мгновение во втором тайме, когда замыкает навес с углового и делает отличную передачу на Кристанте. В остальном он испытывает серьезные трудности".

Досталось от Кардуччи и главному тренеру Джан Пьеро Гасперини (5 баллов): "Он мог бы выпустить Довбика раньше, чтобы тот помог в игре, играя спиной к воротам. Украинец был бы полезнее Фергюсона, особенно против команды, которая высоко прессинговала Рому, а также учитывая проблемы "джаллоросси" с дриблингом, которые проявились в первом тайме".

Матиас Суле, который тоже не сумел реализовать пенальти, также получил "пятерку". Эта же оценка досталась Цимикасу и Эрмосо.

