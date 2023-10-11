"Сыграю ли я на Евро-2028? Надеюсь. Я хочу быть рядом с командой. Осталось еще несколько лет, но я игрок, который на данный момент чувствует себя так хорошо, как никогда раньше, и, да, я хотел бы думать, что моя карьера будет продолжаться.

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Как мы знаем, в футболе многое может быстро измениться, но сейчас я чувствую себя очень хорошо. Если вы спросите меня сейчас, я, конечно, надеюсь, что я все еще буду выступать на высоком уровне, но вы никогда не знаете. Посмотрим.

Я играл в первой команде Тоттенхэма с 20 или 21 года, так что у меня было девять или десять лет на самом высоком уровне, и я надеюсь, что еще восемь или девять лет буду в форме. Посмотрите на Роналду, Месси, Левандовски или Ибрагимовича. Они улучшились, когда им исполнилось 30 лет", – рассказал форвард в интервью Telegraph.

Напомним, Евро-2028 будет принимать Великобритания и Ирландия. Через восемь лет нападающему сборной Англии Харри Кейну исполнится 38.

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