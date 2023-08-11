Главный тренер Арсенала Микель Артета оценил положение дел в команде перед матчем 1-го тура АПЛ против Ноттингем Форест.

Александр Зинченко, пропустивший все товарищеские матчи межсезонья из-за травмы, готов помочь своей команде в первом поединке Премьер-лиги 2023/24. По словам Микеля Артеты, он не может рассчитывать только на Мохаммеда Элнени и Габриэля Жезуса.

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"Новый сезон – это новый вызов и новая возможность. Рад, что Арсенал сыграет первый матч дома, потому что прошло много времени. В межсезонье мы пытались добавить составу глубины и качества, стать более гибкими.

Думаю, что все будут готовы. Элнени все еще травмирован, как и Жезус. Со всеми остальными все хорошо", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Матч первого тура Премьер-лиги Арсенал – Ноттингем Форест стартует 12 августа в 14:30 по киевскому времени.

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