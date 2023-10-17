Роберт травмировался в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту, из-за чего пропустил поединки сборной Польши.

Барселона потеряла уже седьмого игрока накануне матча Лиги чемпионов с Шахтером

Как сообщает Meczyki, Левандовски уже снял ортопедический ботинок и постепенно может увеличивать интенсивность тренировок. На следующей неделе поляка ждут ключевые обследования, от которых и зависит, когда нападающий сможет вернуться на поле.

Пока не рассматривается возможность возвращения Левандовски к первому матчу с Шахтером (25 октября) в группе Лиги чемпионов – форварда готовят к Эль-Класико (28 октября). Поэтому на второй поединок против "горняков" Роберт может быть уже полностью готовым.

Добавим, что Левандовски провел в текущем сезоне за Барселону 10 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

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