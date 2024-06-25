"Мы выйдем из группы, просто сыграем вничью со Словакией. Уже все решено. Было бы обидно, если бы мы оба не вышли из группы. Зачем рисковать? Было бы очень неприятно! На этом уровне игроки очень хорошо ладят друг с другом. Зачем сталкиваться?" – приводит слова Лупу GSP. К слову, в свое время он поиграл под руководством Мирчи Луческу.

Бельгия уверенно одолела Румынию и на максимум закрутила интригу в группе Украины – гол на 73-й секунде, ассист вратаря

Потенциальная ничья Румынии и Словакии не оставит Украине выбора – для выхода из группы нужна будет исключительно победа над грозной Бельгией. Оба матча начнутся 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, история чемпионатов Европы имеет прецеденты таких "договорняков". 20 лет назад Швеция и Дания в последнем туре группового этапа расписали ничью 2:2, которая вывела обоих в плей-офф, а Италию выбросила из турнира.

Как Украине выйти в плей-офф Евро-2024? Возможно чудо даже с поражением – уникальные расклады и зависимость от Румынии