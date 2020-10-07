Алексей Сыч и Ростислав Лях присоединятся к Карпатам из Галича, сообщает Karpaty Lviv Nachrichten. Сейчас детали контракта источник не сообщает.

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Сыч только дважды играл за основную команду "зелено-белых" в рамках УПЛ, однако результативными действиями не отличался. На счету Ляха выступлений за Карпаты больше – в 11 поединках один ассист.

Заметим, что Карпаты из Галича и из Львова выступают во Второй лиге группы А. В настоящее время клуб из Галича расположился на 4 строчке в турнирной таблице, львовский клуб находится на 12 месте.

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