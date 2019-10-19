toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КАРПАТЫ - ЛЬВОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН - ВЕСТ ХЭМ ЛАЦИО - АТАЛАНТА

Додо: Свой первый гол за Шахтер посвящаю Богу, семье и Марлосу

18:19 75 Читати українською
Додо: Свой первый гол за Шахтер посвящаю Богу, семье и Марлосу
Додо / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Додо, который в матче 11-го тура УПЛ против Колоса (6:0) забил свой первый гол за "горняков", рассказал, кому посвятил это взятие ворот.

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

"Свой первый гол посвящаю Богу, моей жене и дочери, всей моей семье и еще Марлосу. Когда я приехал в Шахтер, он был тем человеком, кто мне очень помог. Я ему благодарен", – цитирует Додо официальный сайт Шахтера.

Каштру назвал недостатки Шахтера в разгромной победе над Колосом

Напомним, Додо перешел в Шахтер в январе 2018 года с бразильской Коритибы. "Горняки" заплатили за талантливого бразильца 2 млн евро. Прошлый сезон 20-летний футболист на правах аренды выступал за португальскую Виторию.

Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динамо

blog_ava
Цыганков спрогнозировал, кто из игроков Динамо мог бы стать хорошим тренером
06:00
451
Теги
Шахтер - Колос Марлос Марлос Шахтер Шахтер Додо Додо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
32
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук