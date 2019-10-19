Додо: Свой первый гол за Шахтер посвящаю Богу, семье и Марлосу

Защитник Шахтера Додо, который в матче 11-го тура УПЛ против Колоса (6:0) забил свой первый гол за "горняков", рассказал, кому посвятил это взятие ворот.

"Свой первый гол посвящаю Богу, моей жене и дочери, всей моей семье и еще Марлосу. Когда я приехал в Шахтер, он был тем человеком, кто мне очень помог. Я ему благодарен", – цитирует Додо официальный сайт Шахтера.

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Напомним, Додо перешел в Шахтер в январе 2018 года с бразильской Коритибы. "Горняки" заплатили за талантливого бразильца 2 млн евро. Прошлый сезон 20-летний футболист на правах аренды выступал за португальскую Виторию.

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