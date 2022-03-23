"Просмотр в Мордовии в 2015 году? Это, видимо, была большая ошибка. Не хочу сильно оправдываться, но скажу, что это мое заблуждение, я его признаю. Наверное, это непонимание всей ситуации и молодости. Думал о других вещах. Думаю, что своими действиями я искупаю свою вину сейчас.

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Меня зацепили люди, оставшиеся играть там. Я вообще не понимаю политику. Что они собираются делать? Они там сели, молчат. Кто-то говорит, что они расторгли контракты. Где официальные заявления? За этими людьми следят в Украине, люди ждут от них действий. А когда он просто разорвал, но находится в заявке... Ребята, вы из нас клоунов не делайте.

Наверное, деньги сыграли свою роль. О каком футболе сейчас можно говорить? Для них футбол важнее жизни людей? Я бы не смог. Меня бы и не было в России. Она для меня в последние годы закрыта. У меня было предложение, но я не ехал, потому что понимал, что война продолжается с 2014-го года", – поделился Богданов в программе Бомбардир.

Заметим, что хавбек активно принялся защищать Украину от российского оккупанта, записавшись в украинскую армию.

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