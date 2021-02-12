"Мы должны отреагировать на слова Ореста Панчишина, потому что парень так увлекся своим спасением из Карпат, наговорил много бреда. Кто не в курсе – это бывший капитан Карпат и, по моему субъективному мнению, лучший игрок команды в первом круге. В декабре у него закончился контракт. Карпаты предложили ему продлить соглашение до конца чемпионата. Но Панчишин отказался, хотя его предупреждали – компенсация за него немалая (около полумиллиона гривен) и вряд ли найдется клуб, готовый ее заплатить. Следовательно, есть риск играть только с детьми в своем дворе. Орест уверял, что все будет окей – и за него заплатят всю необходимую сумму.

Панчишин: Содействовали мои родители, мы с ними заплатили ту сумму, которая требовалась для перехода в Минай

Уже через неделю он начал молить об уменьшении компенсации, потому что его готовы взять только бесплатно. Мы на такие условия не согласились, но сначала вдвое, а затем в три раза (!) уменьшили сумму компенсации. То есть только благодаря доброй воле Карпат Панчишин сейчас имеет возможность воплотить свою мечту – оказаться в Минае. Но почему-то позволяет себе слова "Карпаты не слишком уменьшали сумму".

"Полиция приезжала ломать двери", – Смалийчук вспомнил приключения Карраскаля в Карпатах

Во-вторых, Панчишин так подал информацию о том, что его родители заплатили компенсацию, что можно сделать вывод (некоторые СМИ так и сделали), будто Карпаты получили эти деньги от его родственников. Это принципиальный момент, потому что такие расчеты – незаконны. Карпаты не взяли с Панчишина ни копейки. Всю сумму заплатил Минай – ниже добавляю платежку, в качестве доказательства. А откуда Минай взял эти деньги – нам неизвестно. Кажется, своим длинным языком Орест немного подставил свой новый клуб, но это уже их проблемы.

Петр Дыминский – так себе личность, чтобы его цитировать, но он любил говорить: "Куда футболиста не целуй – везде задница". Хочется верить, что это неправда и касается не всех, но за полгода в Карпатах я все больше убеждаюсь в обратном", – написал Болотников в Facebook.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя