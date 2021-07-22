"Все прошло гладко. Конечно, трудно ехать на несколько недель и находиться на одном месте, но условия для сборов были созданы хорошие. Погода тоже сопутствовала. Немного огорчают моменты, когда игроки получают травмы, но без этого в футболе никуда. Футбол – контактный вид спорта.

Заря пытается удержать своего лидера – "мужики" пытаются перебить предложения Венеции и ПАОКа

Вижу желание ребят. Это подтверждают и наши результаты. Были хорошие игры, цельные, скажем так. Мы довольны сбором, тем, как провели весь интенсивный летний период подготовки. Но сбор есть сбор. Все покажут только официальные игры.

Адаптация новичков и игроков из молодежной команды? Для этого есть сборы и матчи. Я обычно их называют не общительными, а тестовыми. Можно посмотреть в деле новичков и молодежь, чтобы они "оббились" в связке с опытными ребятами.

Претензий у меня ни к кому нет, но всегда хочется лучшего. И все футболисты понимают, как только ты скажешь "о, все классно" – это будет означать шаг назад. Нельзя останавливаться. Нужно постоянно работать над собой. Молодежь у нас хорошая. Перспектива у них прекрасная, но все зависит с каким желанием и рвением они будут дальше работать.

Способна ли Заря удивить в будущем сезоне? Надеюсь, что готовы и удивим. Но лирику оставлю. Все покажут только официальные игры. Мы подходим к играм с хорошим, но серьезным настроем. И хочется быстрее стартовать, чтобы напряжение, присущего стартовому периоду, прошло и мы хорошо вошли в чемпионат. А там уже жеребьевки и плей-офф Лиги Европы. Оглядываться будет никогда. Свои позиции не сдадим и будем бороться дальше", – приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21