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"Свобода – это то, что никто никогда не может забрать": Шовковский поздравил украинцев с Днем Независимости

15:37 - Читати українською
"Свобода – это то, что никто никогда не может забрать": Шовковский поздравил украинцев с Днем Независимости
Александр Шовковский / Фото из открытых источников

Легендарный голкипер Динамо, а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, обратился к согражданам щемящим постом в одной из соцсетей по случаю 29-летия украинского государства.

"Страна, поздравляю тебя с Днем Независимости! Свобода – это не то, что можно дать! Это – то, что никто никогда не может забрать!

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Я уверен, что Вы, Украинцы, так же как и я, хотите жить в стране, независимой ни от кого! В стране, где мирное небо над головой. В стране, объединенной одной мыслью. В объединенной стране! Где делая свои добрые дела, мы бы процветали и только прославляли свою Родину! Еще раз поздравляю всех нас с Днем Независимости! Слава Украине!!!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

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Александр Александр Шовковский Украина Украина Сборная Украины
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