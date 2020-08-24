"Свобода – это то, что никто никогда не может забрать": Шовковский поздравил украинцев с Днем Независимости

"Страна, поздравляю тебя с Днем Независимости! Свобода – это не то, что можно дать! Это – то, что никто никогда не может забрать!

"Горжусь тем, что я Украинец!": Шевченко поздравил всех с Днем Независимости

Я уверен, что Вы, Украинцы, так же как и я, хотите жить в стране, независимой ни от кого! В стране, где мирное небо над головой. В стране, объединенной одной мыслью. В объединенной стране! Где делая свои добрые дела, мы бы процветали и только прославляли свою Родину! Еще раз поздравляю всех нас с Днем Независимости! Слава Украине!!!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

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