Месси имел конфликт с Родриго во время матча Бразилия – Аргентина. Лео будто бы спросил у бразильца: ""Если мы чемпионы мира, то чего это мы сц*куны?".

"Чего это мы сц*куны?": Месси схватил за затылок звезду Реала во время скандального матча Бразилия – Аргентина

На это отреагировал отец Родриго, который в Instagram рядом с кадрами инцидента написал: "Святой, который ни с кем не конфликтует... Серьезно, кто-то удивляется?". К эпизоду с Родриго он добавил кадр с поединка Аргентина – Уругвай, где Месси попал в спор с Мануэлем Угарте.

Напомним, что Аргентина минимально победила Бразилию (1:0), нанеся пентакампеонам историческое поражение – бразильцы впервые проиграли в домашнем матче квалификации к чемпионату мира.

Аргентина со скандалом нанесла Бразилии историческое поражение в отборе ЧМ – Месси забирал команду с поля