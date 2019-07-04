Датчанин украинского происхождения Святченко присоединился к популярному флешмобу Bottlecapchallenge – эффектное видео

Датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко старается быть в теме мировых трендов.

Сеть захватило новое развлечение – #bottlecapchallenge, в котором нужно ударом ноги "скрутить" крышку бутылки. Мимо такого флешмоба не смог пройти защитник Митьюлланда Эрик Святченко.

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Датский клуб опубликовал в твиттере видеоролик, где 27-летний защитник ногой лихо открыл бутылку с водой.

В прошлом сезоне чемпионата Дании Эрик провел 27 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Напомним, Эрик Святченко – сын украинского художника Сергея Святченко. Отец футболиста выехал в Данию в 1990 году.

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