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Датчанин украинского происхождения Святченко присоединился к популярному флешмобу Bottlecapchallenge – эффектное видео

08:00 21 Читати українською
Датчанин украинского происхождения Святченко присоединился к популярному флешмобу Bottlecapchallenge – эффектное видео
Эрик Святченко / Фото ФК Митьюлланд

Датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко старается быть в теме мировых трендов.

Сеть захватило новое развлечение – #bottlecapchallenge, в котором нужно ударом ноги "скрутить" крышку бутылки. Мимо такого флешмоба не смог пройти защитник Митьюлланда Эрик Святченко.

Довбик отметился победным мячом за Митьюлланд в контрольной перестрелке с Витессом

Датский клуб опубликовал в твиттере видеоролик, где 27-летний защитник ногой лихо открыл бутылку с водой.

В прошлом сезоне чемпионата Дании Эрик провел 27 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Напомним, Эрик Святченко – сын украинского художника Сергея Святченко. Отец футболиста выехал в Данию в 1990 году.

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Мир Видеоновости Эрик Святченко Эрик Святченко Митьюлланд Митьюлланд
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