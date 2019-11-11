Святченко голом помог Митьюлланду разгромить Копенгаген

Состоялся заключительный матч 16-го тура чемпионата Дании Митьюлланд – Копенгаген.

Чемпионат Дании, 16-й тур

Митьюлланд – Копенгаген – 4:1

Голы: Каба, 28, 52, Эвандер, 42, Святченко, 60 – Н'Дойе, 56

Довбик голом не спас Сеннерюск от поражения в сверхрезультативном матче

После ничьей с Динамо в Лиге Европы (1:1) Копенгаген потерпел фиаско в выездном матче против Митьюлланда.

Хозяева отгрузили 4 гола, а соперник сумел отличиться лишь голом престижа. Один из голов Митьюлланда забил датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко.

После 14-ти туров чемпионата Дании Копенгаген находится на второй строчке, уступая Митьюлланду на 7 очков.

"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – Динамо