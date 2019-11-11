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Святченко голом помог Митьюлланду разгромить Копенгаген

00:32 24 Читати українською
Святченко голом помог Митьюлланду разгромить Копенгаген
Эрик Святченко / Фото ФК Митьюлланд

Состоялся заключительный матч 16-го тура чемпионата Дании Митьюлланд – Копенгаген.

Чемпионат Дании, 16-й тур

Митьюлланд – Копенгаген – 4:1

Голы: Каба, 28, 52, Эвандер, 42, Святченко, 60 – Н'Дойе, 56

Довбик голом не спас Сеннерюск от поражения в сверхрезультативном матче

После ничьей с Динамо в Лиге Европы (1:1) Копенгаген потерпел фиаско в выездном матче против Митьюлланда.

Хозяева отгрузили 4 гола, а соперник сумел отличиться лишь голом престижа. Один из голов Митьюлланда забил датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко.

После 14-ти туров чемпионата Дании Копенгаген находится на второй строчке, уступая Митьюлланду на 7 очков.

"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – Динамо

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Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 –видео голов и обзор матча
10 ноября
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Теги
Украинцы за рубежом Мир Копенгаген Копенгаген Митьюлланд Митьюлланд Эрик Святченко Эрик Святченко Видеоновости
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