Женская сборная Украины по стрельбе из лука уступила в 1/8 финала команде ОКР, которая состоит из россиянок. Атлетки Вероника Марченко, Лидия Сиченикова и Анастасия Павлова отдали два стартовых сета соперницам, дальше сравнялись в счете, однако вырвать победу украинкам не удалось. Итоговый счет – 6:2 в пользу команды ОКР. Россиянки прошли в 1/4 финала, где встретятся со сборной США.

Трехкратная призерка Игр в Афинах и Лондоне Елена Костевич вышла в финал олимпийских соревнований по пулевой стрельбе (на расстоянии 10 м из пистолета). Однако взять медаль ей не удалось, Костевич заняла четвертое место. Отметим, Украина в этом году второй раз финиширует в Токио на четвертом месте в этой дисциплине. В первый день соревнований в шаге от медали был Павел Коростылев.

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Дзюдоист Георгий Зантарая одержал победу в первом раунде турнира, однако в 1/8 финала 33-летний атлет уступил представителю Словении Адриану Гомбосу. Украинец превосходил соперника на протяжении всего поединка, однако за полминуты до завершения боя пропустил атаку вазари. Словенец заработал один балл, чего оказалось достаточно для победы. Зантарая закончил свой путь на ОИ-2020.

Сестры Киченок завоевали победу в первом раунде парного разряда по женскому теннису на Олимпиаде-2020. Они обыграли дуэт из Индии со счетом 2:1 (0:6, 7:6, 10:8). Людмила и Надежда продолжают борьбу за медали.

Фехтовальщик Игорь Рейзлин единственный из украинцев-мужчин прошел первый раунд в фехтовании на шпагах. Далее он одолел швейцарца Макса Хайнцера – 15:12. За выход в полуфинал Рейзлин соревновался с сенсацией Игр в Токио – египтянином Мохаммедом Ельсаедом. По итогам первого и второго периода украинец проигрывал сопернику – 2:3 и 7:8. Однако в заключительном третьем периоде Рейзлин вырвал преимущество. Итоговый счет – 15:13. Игорь Рейзлин продолжит борьбу за медали в полуфинале соревнований.

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Сергей Кулиш и Олег Царьков не смогли одержать путевку в финал стрельбы из пневматической винтовки на 10 метров. Спортсмены завершат свои выступления на главном спортивном планетарном форуме.

Ярослав Харциз сенсационно вылетел в первом раунде олимпийского турнира по боксу (в весе до 63 кг). Все пять судей отдали победу его сопернику, Джавиду Чалабиеву (Азербайджан). Украинские боксеры уже второй день Олимпийских соревнований подряд терпят обидное поражение в первом же круге.

Игорь Хмара и Станислав Ковалев выиграли утешительный заплыв двоек в гребле и завоевали путевку в полуфинал соревнований в Токио.

Велогонщица Валерия Кононенко снялась с шоссейной гонки на 81-м километре дороги. Украинка закончила свой путь в Токио.

Маргарита Песоцкая уступила во втором раунде соревнований по настольному теннису индийке Манике Батра – 3:4 (11:4, 11:4, 7:11, 10:12, 11:8, 5:11, 7:11).

Элина Свитолина в тяжелом трехчасовом матче вырвала у немки Лауры Зиґемунд билет во второй круг одиночных соревнований по женскому теннису на Олимпиаде-2020. Счет – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4).

Без собственных лыж и в чужих сапогах – эпическая история первой украинской медали на Олимпиаде