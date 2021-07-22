За день до старта Олимпийских игр в Токио состоялась жеребьевка женского теннисного турнира в одиночном и парном разрядах.

Украину на теннисных кортах ОИ-2020 представят только женщины. В одиночных соревнованиях примут участие Элина Свитолина и Даяна Ястремская, в парных – Свитолина вместе с Ястремской и Людмила Киченок вместе с сестрой Надеждой Киченок.

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В первом раунде одиночного турнира Свитолина встретится с немкой Лаурой Зигемунд, соперница украинки является 61 ракеткой мира. Ястремская на старте сойдется в поединке с канадкой Лейлой Фернандес, оппонентка Даяны заняла 72-е место в рейтинге WTA.

В парном турнире Свитолина и Ястремская начнут с француженками Элиз Корне и Фионой Ферро. Соперницами сестер Киченок станут индианки Санджа Мирза и Анкита Райна.

Напомним, Элина в парном разряде должна была играть вместе с Мартой Костюк, но из-за травмы последней произошла замена. Первая ракетка Украины и сестры Киченок выступят на Олимпийских играх во второй раз, ранее они уже соревновались на Играх в Рио-2016. Ястремская в этом году дебютирует на Олимпиаде. Для нее это будет второй международный турнир после снятия обвинений в употреблении допинга.

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