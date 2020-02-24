Свитолина похвасталась фото с Венгером

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с легендарным Арсеном Венгером на торжественном вечере в Катаре.

Теннисистка Элина Свитолина встретила Арсена Венгера в Катаре, чем похвасталась в своем твиттере.

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"Гала-ужин в замечательной компании", – подписала фотографию украинка. Добавим, что торжественное мероприятие было посвящено теннисному турниру WTA.

Напомним, экс-тренер Арсенала сейчас работает руководителем отдела глобального развития футбола в ФИФА. Венгер запомнился длительной работой с лондонским клубом, который возглавлял с 1996 по 2018 годы.

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