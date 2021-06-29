Первая ракетка Украины Элина Свитолина с нетерпением ожидает поединка сборной Украины против Швеции.

Швеция – Украина: сыновья Шевченко поддержат "сине-желтых" на матче в Глазго

26-летняя теннисистка, которая сейчас находится в Лондоне и участвует в Уимблдоне, поддержала "сине-желтых" перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы. На своей странице в социальной сети Instagram она выложила фото в футболке сборной Украины, подписав фотографию лозунгом: "Слава Украине".

Напомним, поединок между сборными Украины и Швеции состоится уже сегодня, 29 июня. Начало встречи в 22:00.

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