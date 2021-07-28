"Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей. Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме.

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Я знала, что Джорджи – сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленной. Счастлива, что смогла восстановить силы. Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат.

В принципе, я знаю стиль игры Вондрушовой. Поэтому буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", – цитирует Элину Свитолину НОК.

Напомним, Свитолина станет первой украинкой в ​​истории, которая сыграет в полуфинале олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В четвертьфинале она разбила итальянку Камилу Джорджи в двух сетах. За путевку в финал Элина будет соревноваться с 22-летней представительницей Чехии Маркетой Вондрушовой (42-й номер рейтинга WTA).

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