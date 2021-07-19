"Не важно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Сине-желтая форма всегда дает мне дополнительную мотивацию упорно бороться и играть лучше. Олимпийские игры всегда были важным для меня турниром, и я невероятно горжусь, что представляю Украину.

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В олимпийский год я с нетерпением жду Игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Игра за свою страну пробуждает особые чувства во мне. Моя цель – завоевать медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада – это большое событие. У нас невероятно поддерживают отечественных спортсменов, и я обязательно сделаю все, что мне по силам, чтобы взять эту медаль", – цитирует Элину Свитолину ITF.

Отметим, Свитолина является первой ракеткой Украины и шестой в мировом рейтинге WTA. 26-летняя атлетка играет роль лидера украинской сборной по теннису и является главной перетенденткой на призовые места Олимпиады. Теннисный турнир в Токио-2020 стартует в пятницу, 24-го июля, решающие поединки за олимпийские медали пройдут с 30-го июля по 1 августа.

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