В 8 день Олимпийских игр в Токио за медаль поборется лишь одна спортсменка сборной Украины – Элина Свитолина.

Легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова добыли путевку в полуфинал олимпийского турнира на дистанции 400 м с барьерами. Обе украинки завоевали победу в своих забегах. Ткачук показала результат 54,80 секунды, Рыжикова была еще быстрее – 54,56. Наша третья легкоатлетка Мария Миколенко не смогла пробиться в следующую стадию, она финишировала 6-й (57,86).

Один из лучших украинских легкоатлетов не пробился в финал Олимпиады – досадная неожиданность

Представительнице Украины по метанию диска Наталье Семеновой не удалось преодолеть квалификацию. Она показала худший результат среди всех атлеток – 54,28 метра – и заняла последнее место.

Пловец Владислав Бухов сенсационно вылетел на стадии полуфинала турнира на дистанции 50 м вольным стилем. Украинец финишировал шестым в своем заплыве с результатом 21,83. Он оказался 11-м среди всех атлетов, тогда как в финал проходят 8 спортсменов. К слову, вчера, 30 июля, Бухов уверенно выиграл свой квалификационный заплыв, показав лучший результат среди соперников – 21,73 секунды.

Свитолина сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады – украинка поборется за бронзу

Представитель Украины по прыжкам на батуте Николай Просторов занял 12 место в квалификации. В финал проходят 8 лучших. Для 26-летнего спортсмена это была дебютная Олимпиада в карьере.

Отметим, первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня поборется за бронзу Олимпийских игр в Токио с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Начало поединка ориентировочно в 12:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча Рыбакина – Свитолина состоится на Суспільному по ссылке.

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