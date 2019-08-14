Свиридов обвинил Динамо в торможении развития платного телевидения

Директор по коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов резко прокомментировал отказ Динамо продать медиаправа на показ матчей телеканалам Футбол 1/2.

"Важный вопрос – это системный подход и бизнес-модель рынка телевизионных прав. Есть платная модель, которую приняло абсолютное большинство стран Европы (бесплатная рекламная модель осталась только в странах постсоветских). Мое мнение – только платная модель по индивидуальной подписке позволит зарабатывать клубам принципиально другие деньги. Рекламная ТВ-модель и бесплатные показы в YouTube – это утопия.

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Динамо тормозит рынок платного ТВ, прикрываясь тем, что Футбол 1/2 не является независимым транслятором. Но в то же время, матчи Динамо транслируются на канале 2+2, который также не является независимым транслятором. Про "отдать" права речь не идет. Права было предложено "продать" – и они были проданы. В тендере не участвовали "плюсы" (холдинг "1+1 Медиа" – прим.). Если мы хотим играть по правилам и строить цивилизованный рынок, зарабатывать – надо принимать меры, направленные на создание, а не на саботаж и разрушения.

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Футбол 1/2 – единственный системный футбольный канал, который инвестирует в покупку легального контента. Никого же не смущает тот факт, что матчи Динамо в Лиге Европы будут показывать именно каналы Футбол 1/2, который не является независимым транслятором. Почему "плюсы" не показывают матчи Динамо в группе Лиги Европы? Возможно, вы скажете, потому что Лига Европы – это УЕФА. Но в случае с единым пулом, в конечном итоге, спор также решать в CAS и УЕФА. И поверьте, другого варианта, чем платное ТВ, не будет. И от этого выиграют и Динамо, и другие клубы. Системный подход, рыночная бизнес-модель, централизованный маркетинг, только так", – написал Свиридов в facebook.