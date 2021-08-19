"Я не понимаю, почему Гасперини настаивает на своей лжи. Свидетелями его агрессии были 50 человек. Я признал, что совершил ошибку, когда не повиновался на поле, но я не знаю, почему он не может говорить правду. Дискуссия не завершена, так как мне так грустно из-за того ухода из Аталанты. Это было действительно больно.

Гасперини ответил на обвинения в избиении Гомеса

Мои отношения с владельцами клуба всегда были невероятными. В день моего отъезда я час провел в кабинете президента. Мы поговорили, обнимались и плакали вместе. Мы не могли поверить, как все сложилось. Гасперини не было в тот день. Я не мог продолжать работать с этим человеком. Я постоянно думал о нападении и не мог смотреть ему в глаза.

Такие ситуации случались даже с другими партнерами, но никто не распускал руки. Я не ожидал большей поддержки от своих товарищей, я их понимаю. Я получил много сообщений, они приходили ко мне и говорили: "Мы ничего не можем сделать. Если такое случилось с тобой, капитаном, то что будет с нами?". Вот как мы живем, со страхом", – приводит слова Гомеса сайт Джанлуки Ди Марцио.

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