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Свидерский: В Классическом фаворитом будет Шахтер

13:15 76 Читати українською
Свидерский: В Классическом фаворитом будет Шахтер
Вячеслав Свидерский / Фото: соцсети

Экс-защитник донецкого Шахтера Вячеслав Свидерский поделился ожиданиями от Классического. Матч между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 3 ноября.

"В любом случае ожидаем принципиальный яркий матч, как обычно происходит между этими командами. Это всегда дерби. Хотя на сегодняшний день, с учетом проблем Динамо, наверное, Шахтер подходит к Классическому в роли фаворита.

"Шахтер также может сказать, что Динамо играет в антифутбол". Сенсационный Львов, или Почему Хацкевич до сих пор не подал в отставку

"Горняки" более стабильны, в их составе более классные исполнители. Психологическое состояние у дончан сейчас наверняка лучше, потому что команда подошла к очной игре с Динамо с хорошим преимуществом. Однако матчи между этими командами всегда были напряженными, независимо от того, кто и как сыграл накануне.

Не думаю, что Шахтёр 3 ноября будет играть на ничью с Динамо. У "горняков" есть шанс оторваться еще на три очка и получить гандикап в восемь пунктов. Это хороший шанс в борьбе за чемпионство и отличное психологическое подспорье на вторую часть сезона", – сказал он порталу Команда 1.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
3
дн
:
21
час
:
11
мин
Динамо Киев
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