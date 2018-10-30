Свидерский: В Классическом фаворитом будет Шахтер

Экс-защитник донецкого Шахтера Вячеслав Свидерский поделился ожиданиями от Классического. Матч между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 3 ноября.

"В любом случае ожидаем принципиальный яркий матч, как обычно происходит между этими командами. Это всегда дерби. Хотя на сегодняшний день, с учетом проблем Динамо, наверное, Шахтер подходит к Классическому в роли фаворита.

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"Горняки" более стабильны, в их составе более классные исполнители. Психологическое состояние у дончан сейчас наверняка лучше, потому что команда подошла к очной игре с Динамо с хорошим преимуществом. Однако матчи между этими командами всегда были напряженными, независимо от того, кто и как сыграл накануне.

Не думаю, что Шахтёр 3 ноября будет играть на ничью с Динамо. У "горняков" есть шанс оторваться еще на три очка и получить гандикап в восемь пунктов. Это хороший шанс в борьбе за чемпионство и отличное психологическое подспорье на вторую часть сезона", – сказал он порталу Команда 1.