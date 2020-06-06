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Свидерский объяснил, что нужно Динамо, чтобы бороться за путевку в Лигу чемпионов

12:20 52 Читати українською
Свидерский объяснил, что нужно Динамо, чтобы бороться за путевку в Лигу чемпионов
Вячеслав Свидерский / фото из открытых источников

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Свидерский поделился мыслями о том, что нужно Динамо для выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

"Нужны ли Динамо изменения на тренерском мостике? Конечно, на этот вопрос лучше могут ответить руководители клуба, которые изнутри знают, какие у команды проблемы.

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Если не удается достичь результата, значит, они будут определять, какие нужны изменения, по составу или по тренерскому штабу. Наверное, чтобы бороться за путевку в Лигу чемпионов, нынешнему Динамо желательно было бы усилиться несколькими качественными кадрами", – поделился Свидерский в интервью Команда№1.

Отметим, что Динамо рискует остаться без путевки даже в квалификационный раунд Лиги чемпионов – подопечные Михайличенко занимают 4 место, уступая Заре и Десне по дополнительным показателям.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Вячеслав Свидерский Вячеслав Свидерский
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