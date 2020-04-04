"Сверху все видно и это карается": тренер Милевского раскритиковал подопечных после провала в родных стенах

Главный тренер брестского Динамо Сергей Ковальчук не скрывал своего разочарования из-за поражения от Славии Мозырь (1:2) в рамках 3 тура Высшей лиги.

"Конечно, недовольны результатом, хотя игра складывалась не в нашу пользу. Да, моментов создали достаточно, но... Настраивал ребят на то, что Славия достаточно боевитая команда, это она и продемонстрировала.

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Единственное, что мне не понравилось – это отношение моих подопечных. Я так понимаю, что мы все еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны. Есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. Мы это все отметим. Надеюсь, что вернемся на землю, потому что сверху все видно и это карается", – цитирует Ковальчука официальный сайт Динамо Б.

Напомним, действующий чемпион Беларуси набрал всего 4 очка в первых трех турах, оказавшись в середине турнирной таблицы.

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