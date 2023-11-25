Сверхрезультативная перестрелка в видеообзоре матча Верес – Металлист 1925 – 4:3
22:30 - Читати українською
Верес вырвал победу над Металлистом 1925 в поединке 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Верес – Металлист 1925 на "Футбол 24".
завершено
14’ Евгений Шевченко
36’ Владислав Шарай
89’ Николай Гайдучик
Игорь Курило 8’
Ростислав Русин 55’
Евгений Ткачук 59’
8’ Игорь Курило
14’ Евгений Шевченко
36’ Владислав Шарай
55’ Ростислав Русин
59’ Евгений Ткачук
89’ Николай Гайдучик
Металлист 1925 повел уже на 4-й минуте благодаря голу Борячука, а на 9-й харьковчане остались в меньшинстве из-за удаления Курило. Верес воспользовался этим – Шевченко и Шаарй еще до перерыва вывели ровенчан вперед.
Верес перестрелял Металлист 1925 в сумасшедшем матче с 7 голами
Во втором тайме Русин и Ткачук снова вывели Металлист 1925 вперед. Верес отыгрался на 69-й минуте – Дахновский забил с пенальти. А победу ровенчанам принес Гайдучик на 89-й минуте.
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