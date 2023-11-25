Верес вырвал победу над Металлистом 1925 в поединке 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Верес – Металлист 1925 на "Футбол 24".

Металлист 1925 повел уже на 4-й минуте благодаря голу Борячука, а на 9-й харьковчане остались в меньшинстве из-за удаления Курило. Верес воспользовался этим – Шевченко и Шаарй еще до перерыва вывели ровенчан вперед.

Верес перестрелял Металлист 1925 в сумасшедшем матче с 7 голами

Во втором тайме Русин и Ткачук снова вывели Металлист 1925 вперед. Верес отыгрался на 69-й минуте – Дахновский забил с пенальти. А победу ровенчанам принес Гайдучик на 89-й минуте.