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Сваток вместе с Хайдуком одолел соперника Шахтера в битве лидеров чемпионата Хорватии

22:21 8 Читати українською
Сваток вместе с Хайдуком одолел соперника Шахтера в битве лидеров чемпионата Хорватии
Радость Хайдука / Официальный сайт клуба

Украинский защитник помог своей команде победить Динамо Загреб и возглавить турнирную таблицу.

Чемпионат Хорватии, 7 тур

Хайдук – Динамо Загреб – 1:0

Гол: Жради, 56

Удаления: Жради, 80 – Дилавер, 75

Соперник Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов поехал в гости к заклятым врагам. Перед отчетным туром Динамо опережало хозяев на одно очко, поэтому подопечных Ненада Бьелицы вполне устраивала ничья. Однако у Сватка и компании были свои планы.

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Матч отметился типичной балканской борьбой, но отнюдь не зрелищностью. Первый тайм голов не подарил, но Хайдук смог выйти вперед в дебюте второй половины. Закария Жради добил мяч в ворота "динамовцев" после мощного удара партнера и не слишком удачного сейва голкипера гостей.

Группа Шахтера в Лиге чемпионов заняла предпоследнее место по общей стоимости игроков по данным Transfermarkt

Гости пытались отыграться, но надежная игра защиты Хайдука и в частности Сватка не оставила им шансов – 0:1. Клуб украинца вышел вперед в чемпионской гонке, однако у Динамо есть одна игра в запасе.

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