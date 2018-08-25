Сваток: В игре против Лейпцига не было переживания, надо было сконцентрироваться и играть

Защитник луганской Зари Александр Сваток поделился впечатлениями от матча против РБ Лейпцига в плей-офф Лиги Европы.

"Я думаю, что вы сами прекрасно все видели. Мы отдали все силы, так как нужно было играть и за себя, и как говорится, за того парня. Пытались не пропустить и добиться положительного для нас результата.

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Со стороны всегда смотреть игры очень непросто. Постоянно переживаешь. А вот когда ты на поле, особенно некогда о чем-то думать и волноваться. Нужно быть сконцентрированными и играть.

После удаления Леднева некоторое время мы приходили в себя. Но нужно было продолжать играть, отдать все силы. Можно сказать, что у нас это получилось. Богдан Леднев обдумает тот эпизод, и думаю, подобных ошибок делать не будет. Мы все его поддержали. Он молодой парень и у него все еще впереди.

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Результатом доволен. Мы не пропустили дома, а это большой плюс. Будем стараться забить гол на выезде и пройти дальше. Эмоции достаточно сдержанные. Есть еще вторая встреча. Нужно набираться сил, терпения и сыграть не хуже.

У нас был сумасшедший азарт. С такой командой, как Лейпциг играешь не каждый день. Хотелось себя проявить и доказать самим себе, что с ними можно играть на равных и ни в чем не уступить. Думаю, это придавало нам сил", – цитирует футболиста пресс-служба луганчан.