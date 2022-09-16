"Мы очень довольны результатом матча и самой игрой. Сейчас эмоции нас переполняют, ведь это первая победа нашего клуба в истории в еврокубках, поэтому все мы в полном восторге. Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны на международной арене!

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Когда ты выходишь играть, то уже никого не интересует, что там у тебя болит или не болит. Если ты готов играть и уже вышел на поле, нужно показывать максимально всё, на что ты способен.

Турнирные перспективы команды? Будем уже оценивать, когда сыграем все матчи в группе. Теперь не хочется ничего загадывать. Надо побеждать в каждом матче и в целом улучшать свою игру", - цитирует Сватка официальный сайт "днепрян".

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