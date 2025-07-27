Состоялись очередные матчи в МЛС. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Интер Майами – Цинциннати – 0:0

ДС Юнайтед – Остин – 2:4

Голы: Пеглу, 48, Бентек, 90+7 (пен) – Узуни, 22, Волфф, 45, Букари, 60, Тейлор, 90+2

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Лео Месси и Жорди Альба пропускали игру против Цинциннати из-за дисквалификации. Без экс-игроков Барселоны Интер Майами не смог взять три балла в матче с Цинциннати, лишь разделив очки. Клуб из Флориды даже не сумел организовать гол.

Остин Александра Сватка одолел ДС Юнайтед, порадовав зрителей результативностью. Украинский защитник вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Точность его передач составила 92%, он совершил три выноса, один перехват, а вот из пяти единоборств Александр выиграл лишь два.