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Сваток: Перешел в Хайдук, потому что хотел попробовать свои силы в Европе

14:53 10 Читати українською
Сваток: Перешел в Хайдук, потому что хотел попробовать свои силы в Европе
Александр Сваток / ФК Хайдук

Защитник Хайдук Александр Сваток рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в хорватском клубе.

"Хайдук – не незнакомая для меня команда. Я играл с ее бывшими игроками – Калиничем, Стриничем и Бартуловичем. К тому же, я помню матч с Хайдуком в квалификации Лиги Европы. Тогда я был еще молод и только присоединился к Днепру. Смотрел игру в Сплите по телевизору в Киеве. Мне понравилась атмосфера на стадионе. Позже мне звонили партнеры по командам и говорили, что не могли уснуть из-за шумных болельщиков Хайдука возле отеля.

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Когда Бартулович сказал, что этот клуб хочет меня подписать, я не думал ни секунды. Это клуб с большими традициями и идеальной средой для молодых игроков. Обычно в Украине футболисты переходят в "Шахтер" или "Динамо", но уровень нашего чемпионата уже не такой, как прежде. Поэтому я хотел попробовать свои силы в Европе.

Я не хотел продлевать контракт с Зарей, из-за чего меня перевели в дубль. Из-за дефицита игровой практики мне понадобится время, чтобы набрать форму. Не знаю, как скоро я смогу сыграть за "Хайдук". Все будет зависеть от моей игры на тренировках", – сказал Сваток 24sata.hr.

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