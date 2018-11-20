Защитник Зари Александр Сваток поделился впечатлениями от неожиданного вызова в национальную команду.

В обед мне позвонил администратор сборной, спросил, как я себя чувствую. Сказал сбрасывать паспорт, они меня ждут. Был приятно удивлен, доволен, что приехал. Надеюсь помочь команде.

Украина – Турция: Сваток прибыл в расположение сборной

Я уже более-менее знаком с требованиями главного тренера, слежу за матчами сборной. Приятно, что приехал, надеюсь, что на этот раз получится дебютировать", – сказал Сваток в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

Сваток: Мне позвонил администратор сборной Украины и сказал немедленно сбрасывать паспортные данные