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Сваток дебютировал за Хайдук с победы над Запрешичем

18:26 13 Читати українською
Сваток дебютировал за Хайдук с победы над Запрешичем
Александр Сваток / ФК Хайдук

Украинский защитник Александр Сваток удачно дебютировал в составе Хайдука.

Чемпионат Хорватии 2018/19, 23 тур

Запрешич – Хайдук – 1:3

Голы: Цонев, 90+3 – Жайро, 14, 20, Цакташ, 52

Сваток: Из Хайдука можно попасть в сборную Украины

Александр Сваток провел дебютный поединок в составе сплитского Хайдука. Команда из Долмации играла на выезде против Запрешича, который ведет борьбу за выживание.

В первом тайме бразильский форвард Жайро оформил дубль и обеспечил комфортное преимущество гостям, а во второй половине встречи Мийо Цакташ забил третий гол. Запрешич отличился лишь в конце встречи.

Хайдук после 23 туров занимает 6 строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Теги
Украинцы за рубежом Хайдук Хайдук Запрешич Мир Александр Сваток Александр Сваток
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