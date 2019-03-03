Сваток дебютировал за Хайдук с победы над Запрешичем

Украинский защитник Александр Сваток удачно дебютировал в составе Хайдука.

Чемпионат Хорватии 2018/19, 23 тур

Запрешич – Хайдук – 1:3

Голы: Цонев, 90+3 – Жайро, 14, 20, Цакташ, 52

Сваток: Из Хайдука можно попасть в сборную Украины

Александр Сваток провел дебютный поединок в составе сплитского Хайдука. Команда из Долмации играла на выезде против Запрешича, который ведет борьбу за выживание.

В первом тайме бразильский форвард Жайро оформил дубль и обеспечил комфортное преимущество гостям, а во второй половине встречи Мийо Цакташ забил третий гол. Запрешич отличился лишь в конце встречи.

Хайдук после 23 туров занимает 6 строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка.