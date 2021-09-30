"Кроме Кривбасса меня еще сватают в другой клуб – Минай. Получается, что сватают туда, где я уже ранее трудился – в Ужгород, в Кривой Рог. Оба эти города, как и многие другие в Украине, мне хорошо знакомы – всюду у меня есть друзья, коллеги.

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Что ж, мне приятно, что в этих городах меня не забывают и при первой же возможности вспоминают. Как и приятно то, что мне много звонят и интересуются моей судьбой. Вот только конкретики пока никакой нет", – рассказал Шаран в комментарии Meta-ratings.

Напомним, что последним местом работы 50-летнего специалиста была Александрия, которую он покинул после завершения прошлого сезона.

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