Форвард МЮ Криштиану Роналду обещает, что никуда не денется от Джорджины Родригес.

"Я всегда говорю Джорджине, что свадьба состоится, когда мы получим этот сигнал, этот щелчок. Так происходит во многих случаях нашей жизни.

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Она знает, о чем я говорю. Это может быть через год, возможно через полгода или через месяц. Я на 1000 процентов уверен, что свадьба будет", – Mirror цитирует слова Роналду из фильма "Я – Джорджина".

Напомним, звездный португалец и Родригес вместе с 2016-го. Сейчас пара воспитывает 4-х детей, а девушка беременна еще двойней.

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