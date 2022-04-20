"Сутки буду ху**ить водку. Сутки. Приглашу к себе всех ультрас, бл**ь, весь батальон. Вот там на площади поставим бидоны, бл**ь, с водкой и будем кружками еб**ить сутки, бл**ь. Потом, наверное, еще сутки похмеляться будем и так перейдем в недельный цикл.

Поворознюк – об ВСУ: "Не знаю, как их потом остановить, чтобы не пошли Мозырь забирать, тракторы для колхоза и все остальное"

Честно, напряжение очень большое. Стресс всегда снимается тремя методами: водка, противоположный пол или наркотики. Учитывая, что наркоманы нам не друзья, а девушек мы всегда любим, то придется напиться и гулять", – резюмировал Поворознюк в интервью YouTube-каналу Бомбардир .

Напомним, что украинские защитники мужественно дают отпор российским оркам по всем направлениям, а каждый день приближает нас к победе.