Сусо стал полноценным игроком Севильи

Полузащитник Милана Хесус Сусо официально сменил клуб.

Севилья активировала опцию выкупа вингера Милана Хесуса Сусо, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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26-летний футболист заключил с "нервионцамы" контракт до 30 июня 2022 года. Сумма выкупа – 24 млн евро плюс бонусы.

Напомним, Сусо присоединился к Севилье на правах аренды в январе 2020 года с условием, что сделка станет бессрочной, если испанский клуб финиширует в топ-4 Ла Лиги. По итогам сезона подопечные Хулена Лопетеги стали третьими.

В текущем сезоне игрок провел за севильцев в Ла Лиге 17 поединков, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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