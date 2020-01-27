Сусо согласовал контракт с Севильей на 4,5 года, – журналист

Атакующий хавбек Милана Сусо определился со своими приоритетами для продолжения карьеры.

Испанец согласовал личный контракт с Севильей на 4,5 года, информирует журналист Николо Скира.

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Теперь андалусийцам нужно договориться с Миланом, который не планирует удерживать полузащитника. Севилья готова арендовать Сусо на 18 месяцев с правом выкупа за сумму около 20-25 млн евро. Сейчас стороны не могут найти компромисс по количеству матчей игрока в составе команды Лопетеги. Милан предлагает 10 игр, однако Севилья настаивает на 15-ти.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли не слишком доверяет Сусо в последних матчах – всего 28 сыгранных минут за четыре поединка.

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