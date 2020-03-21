Сусо раскритиковал Милан – испанский хавбек назвал причины кризиса "россонери"

Испанский полузащитник Сусо поделился мнением относительно ситуации в Милане, за который он выступал до января 2020 года.

"В свое время в Милане у меня было три разных президента, разные тренеры и десятки партнеров. Нельзя создать что-то солидное, когда все меняется каждый год.

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Я надеюсь сыграть в Лиге чемпионов с Севильей, хочу что-нибудь выиграть с клубом. Я хочу остаться здесь и надеюсь, что так и произойдет", – цитирует Сусо Football Italia со ссылкой на AS.

Напомним, Сусо выступал за Милан с 2015 по 2020 год с перерывом на 6-месячную аренду в Дженоа. Во время зимнего трансферного окна Севилья взяла 26-летнего игрока в аренду с правом выкупа летом 2021 года. До вынужденной паузы в европейском футболе Сусо успел сыграть за команду из Андалусии 6 матчей, в которых он забил 1 гол.

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