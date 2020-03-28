Сусо не желает возвращаться в Милан – игрок определился с будущим

Полузащитник Милана Хесус Сусо, который выступает в аренде за Севилью, выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры.

Сусо намерен подписать полноценный контракт с Севильей по завершении арендного соглашения, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, сумма трансфера составит 19 млн евро. Бонус в размере 4 млн евро, о которых стороны предварительно договорились, будет выплачено, если Севилья квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона 2020/21. Добавим, что аренда рассчитана на полтора года.

Напомним, Сусо выступал за Милан с 2015 по 2020 год с перерывом на 6-месячную аренду в Дженоа. Во время зимнего трансферного окна Севилья взяла 26-летнего игрока в аренду с правом выкупа летом 2021 года. До вынужденной паузы в европейском футболе Сусо успел сыграть за команду из Андалусии 6 матчей, в которых он забил 1 гол.

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